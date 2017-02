Cartell de l'acte en record de Julià Babia.

L'organització Poble Lliure ret homenatge a Julià Babia, "el Nen", amb un acte que tindrà lloc aquest dissabte, dia 11, a Castelló de Farfanya (La Noguera). la població lleidatana on va perdre la vida el 9 de febrer de 1987 en un accident de transit ocorregut quan estava efectuant activitats relacionades amb la seva militància a Terra Lliure.La jornada consistirà en una concentració a la plaça Major a les 11,45 h, des d'on se sortirà cap a la Serra de l'Horta, molt aprop del lloc on va produir-se el sinistre. Tot seguit, hi haurà les intervencions del diputat de la CUP Albert Botran i dels antics militants del Moviment de Defensa de la Terra Josep Maria Cervelló i Toni Casserres, i l'actuació musical de Marcel Casellas.Nascut al barri del Poble Nou de Barcelona el 1961, Babia es va incorporar al moviment d'alliberament nacional el 1976 i més tard va militar als Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, dels quals en va ser fundador el 1979. També va ser impulsor del Moviment de Defensa de la Terra des de la comarca del Bages, on residia quan va morir.Segons el digital Llibertat.cat , "La seva pèrdua amb 26 anys va ser molt sentida (...). El "Nen" dinamitzava els escamots de Terra Lliure de la Catalunya Central, raó per la qual la seva mort va dificultar l'estructura de l'organització clandestina. El seu nom va aparèixer el 1988 als interrogatoris en unes detencions de militants del Bages per part de la Guàrdia Civil, que van atribuir a Babia diverses responsabilitats de direcció i coordinació."

