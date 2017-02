Cospedal, amb Rajoy i Cifuentes aquesta tarda, abans de la votació.

L’excés de confiança ha estat a punt de donar un ensurt a la direcció del PP. Una de les esmenes que portava cua en aquest congrés feia referència a l’acumulació de càrrecs. Era l’esmena presentada per un militant de Conca que, per més inri, es diu Francisco Risueño, i que ha estat a punt de ser aprovada pel ple. Ha estat derrotada per 328 a 303 vots, és a dir, tan sols per cinc vots. Volia impedir que María Dolores de Cospedal acumulés tants càrrecs com ara acumula (secretària general, ministra de Defensa, diputada i presidenta del PP a Castella-la Manxa).La votació s’ha produït a la ponència política i d’estatuts, a la qual pertanyen tots els compromissaris. Per tant, equival a una votació en el ple. En el moment de començar la sessió de la ponència, la majoria dels presents ha sortit i això ha facilitat que en l’instant de votar només hi hagués uns centenars de compromissaris a la sala.

