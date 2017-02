L'11 de febrer de 2012 va morir Whitney Houston . L'artista nord-americana, una de les icones de la música internacional, va ser trobada a la banyera d'una habitació d'hotel a Beverly Hills, a Los Àngeles. Ni els metges que la van atendre ni l'autòpsia posterior van poder aclarir les causes de la mort; un punt final carregat de misteri per a una carrera plena d'èxits.Nascuda el 1963 a Newkark (Nova Jersey), Houston era una de les estrelles més respectades del planeta. Era l'artista amb més premis de la història, tal i com constava al llibre Guiness dels rècords, i una de les persones més influents del món, segons la revista Time. Amb més de 120 milions de discos venuts, sis Grammy a les vitrines i dos Emmys al calaix, Houston es va convertir en tota una llegenda.L'artista de Nova Jersey va començar a despuntar a finals dels anys 70 com una emergent figura del gènere del gospel, però va fer el salt definitiu a la fama a partir de la dècada següent, quan va començar a crear i interpretar peces trencadores de pop. Cançons com I wanna dance with sombody o I have nothing són algunes de les joïes que Houston va produir en aquest període.Ara bé, la peça que, sens dubte, va generar un impacte més gran no arribaria fins el 1991. És la de la banda sonora de la pel·lícula Bodyguard , protagonitzada per Kevin Costner i ella mateixa, que es va estrenar el 1992 amb un èxit enorme. La cançó central de la pel·lícula, I will always love you, va tenir un èxit sense precedents i va marcar tota una generació.

