Oriol Junqueras i Cristóbal Montoro, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La Generalitat vol negociar el nou model de finançament directament amb el govern espanyol. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per subratllar que la discussió sobre l'actualització del sistema de finançament "s'ha de canalitzar de manera bilateral".La missiva del número dos de l'executiu és una resposta a la carta que Montoro va enviar-li el passat 1 de febrer. Al text, el ministre sol·licitava a la Generalitat que proposés un expert per formar part de la comissió que la conferència de presidents autonòmics va posar en marxa per discutir el nou model de finançament.Junqueras argumenta en la seva missiva, enviada el 8 de febrer, que la Generalitat "no nomenarà cap expert" per a aquest grup de treball perquè l'Estatut recull que el sistema fiscal s'ha de discutir amb Catalunya a través d'una comissió mixta Estat-Generalitat. A més, recorda que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja va comunicar al president espanyol, Mariano Rajoy, la decisió de no participar a la conferència de presidents autonòmics "entenent que les relacions entre els governs d'Espanya i Catalunya s'han de canalitzar de forma bilateral".De fet, la comissió d'experts que elaborarà la proposta sobre la reforma del model de finançament autonòmic ha estat aprovada aquest divendres al consell de ministres de l'executiu espanyol sense que la Generalitat hagi fet efectiu el nomenament de cap representant. El portaveu del govern central, Íñigo Méndez de Vigo, ha lamentat que la Generalitat no hi hagi enviat cap expert en finançament autonòmic per participar en les reunions de la comissió i ha titllat la decisió de "poc responsable".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)