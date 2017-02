L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha anunciat aquest divendres en un comunicat que recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la sentència que ha impedit que Reus formi part de l'entitat. L'AMI considera que la decisió del jutge Guillermo Peral, del jutjat del contenciós administratiu número 1 de Tarragona, és "absolutament política" i "sense cap raonament jurídic". La sentència estima una demanada presentada per Societat Civil Catalana i quatre regidors de C's contra l'ingrés a l'associació de l'Ajuntament reusenc L'AMI afirma que "no s'entén que un jutge d'un Contenciós Administratiu sentenciï que la defensa de la independència de Catalunya és 'inconstitucional'". "El jutge Peral Fontova ha sentenciat en altres contenciosos presentats per l'Advocacia de l'Estat espanyol contra el pagament de quotes de l'AMI (els casos del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i els ajuntaments de la Sènia i la Nou de Gaià) en contra del criteri d'altres 13 jutges diferents", recorden des de l'ens.L'associació presentarà el recurs contra les tres sentències del jutge Peral Fontova. Segons informa l'AMI, el TSJC ha dictat 22 sentències fermes contra les denúncies presentades per la Delegació del Govern en el període que l'encapçalava María de los Llanos de Luna Tobarra. "Sorprèn que, fins ara la delegació del govern espanyol i, pel que sembla, a partir d’ara, SCC i C’s, busquin interpretacions esbiaixades de la llei i jutjats afins per atacar-la", afegeixen des de l'entitat.

