Els quatre regidors de C's Reus mostrant la sentència judicial Foto: C's Tarragona

El grup municipal de Reus es felicita per haver aconseguit que el magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona hagi estimat el recurs que van presentar els quatre regidors de la formació taronja a la capital del Baix Camp i Societat Civil Catalana (SCC) el setembre de 2015 en relació a l’adhesió a ’Associació de Municipis per a la Independència (AMI).En la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el Decret d’Alcaldia que aprovaven l’adhesió de Reus a l’AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat. A més, la sentència condemna l’Ajuntament de Reus a assumir les costes judicials, que pugen uns 300 euros.El portaveu de C’s a Reus, Juan Carlos Sánchez, ha expressat la seva “satisfacció” per la sentència, que reconeix que amb l’adhesió a una associació que defensa la independència de Catalunya, l’Ajuntament està “incomplint la Constitució sota el pretext d’una suposada voluntat popular”.Per la seva banda, aprofitant la sentència del jutge de Tarragona, el responsable d'Acció Institucional a Catalunya de Ciutadans, Joan García, ha recordat que la formació ja ha advertit a molts dels municipis en què té representació que “fer servir les institucions i els diners de tots per a un ús partidista no només és un error sinó que és il·legal".García també ha explicat que en la moció que es portarà als ajuntaments s'instarà a "revisar de forma immediata qualsevol acord que no respecti el principi de pluralisme polític i, si s’escau, a la seva immediata revocació". Així mateix, ha afegit que se sol·licitarà que "les partides econòmiques destinades fins ara a pagar les quotes de l'AMI es destinin a polítiques socials en benefici dels ciutadans”.

