Puigdemont i Mas, aquest divendres al Palau de la Generalitat. Foto: Govern

Precisament a la sala en què Artur Mas va anunciar fa un any, un mes i un dia que feia un "pas al costat" en favor de Carles Puigdemont per desbloquejar la legislatura nascuda el 27-S, els dos dirigents han atès els mitjans de comunicació després d'una reunió que han mantingut a Palau tots els encausats pel 9-N amb el president de la Generalitat. "Tot el que van fer Mas, Joana Ortega i Irene Rigau tenia legitimitat democràtica", ha destacat Puigdemont, que ha volgut enviar un missatge a Mariano Rajoy: "Estem en temps de descompte, però encara és a temps de rectificar".El dirigent nacionalista ha recalcat que el diàleg s'ha de fer en una "taula política" i no a través de "fiscals i advocats", i ha manifestat que cal "coratge" per solucionar la situació política. Mas ha insistit en la mateixa idea, i ha volgut defensar una estratègia de defensa que no s'ha basat en reivindicar la desobediència, com ha demanat la CUP al llarg de l'última setmana."Si s'ha d'asseure algun govern per no complir amb les sentències del Constitucional, hauria de ser el de l'Estat", ha arrencat Puigdemont. Mas ha apuntat que el judici ve perquè "no toleren" les idees sobiranistes. Ha confiat en una sentència absolutòria, i ha indicat que l'única condemna que no acceptaria seria la de tenir la sensació que no va complir amb el seu deure durant la jornada de participació.Mas hi ha arribat abans de les sis i just després d'haver fet el seu al·legat final davant del TSJC . S'ha erigit com a "responsable únic" de la votació i ha assegurat que la resta del seu Govern es va comportar amb "lleialtat". També ha volgut incidir en el fet que no van desobeir l'Estat ni van anar contra ningú, sinó que van trobar la manera de sortejar les traves que posava el govern espanyol al fet que els catalans donessin la seva opinió sobre el futur polític del país.Després de la jornada d'avui, el judici del 9-N queda vist per sentència. La Fiscalia va reiterar ahir que la petició de pena d'inhabililitació per a Mas és de 10 anys, mentre que per a Joana Ortega i Irene Rigau és de 9 anys. "No hem prostituït l'esperit del 9-N", ha destacat l'ex-president en la roda de premsa a la Generalitat. .

