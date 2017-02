Joan Dausà, en la seva actuació a l'Ajuntament de Sabadell pels refugiats. Foto: Juanma Peláez

Foto de família d'alguns dels participants al gran concert pels refugiats Foto: ACN

Bel Olid, en una imatge d'arxiu Foto: Adrià Costa

La campanya Casa nostra, casa vostra agafa embranzida i demostra poder de convocatòria amb dos caps de setmana ben intensos. El primer, just set dies abans de la manifestació del 18 de febrer, serà una realitat gràcies a Volem acollir, el multitudinari concert pels refugiats que se celebra aquest dissabte al Palau Sant Jordi . Noms tan diversos com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Farruquito, Paco Ibáñez, Gertrudis, Amaral, Txarango, Jaume Sisa o Fermín Muguruza, són els protagonistes d'una cita que serà molt especial.El resultat final del cartell i la implicació de cadascun dels artistes mostra que el concert és un dels espectacles més excepcionals i singulars que han tingut lloc a Catalunya en els darrers temps. A banda de ser una proposta amb veus de primeríssima qualitat, el concert aplega noms que provenen de lluites diverses, amb inquietuds i orígens certament significatius. Tots ells, però, han unit voluntats amb un nexe comú que passa per la solidaritat i per la reivindicació, sense reserves. Però, com serà el concert? Qui cantarà? Hi haurà alguna cosa més que música?Entre d'altres, veurem passar pel mateix escenari Llach i Serrat, un binomi que trencarà una "rivalitat" històrica que s'arrossega des de temps de la Nova Cançó. Dos símbols per dues lluites, i dos cantautors que van ser utilitzats políticament, de vegades amb l'afany d'enfrontar-los. En plena dècada dels 70, o eres de Llach o de Serrat, amb totes les connotacions que això implicava, tot i que els dos han confessat més d'una vegada que la rivalitat mai va ser una cosa personal. Malgrat això, no deixa de ser singular –i noticiable– que aquest dissabte es retrobin en un mateix escenari. De Serrat, a més, cal destacar la versió conjunta que diversos artistes van fer de Mediterráneo . Cantaran junts aquest dissabte els dos autors?Lluís Llach també és notícia perquè tornarà a actuar després de l'anunci d'una retirada definitiva, tot i que ja va deixar oberta la possibilitat de pujar als escenaris altre cop, no així pel que fa a gravar discos. L'actual parlamentari per Junts pel Sí, sempre molt significat amb la lluita dels febles i en pro de la llibertat nacional de Catalunya, no ha dubtat a ser part del cartell per una causa que defensa, a totes. En aquesta línia de reivindicació, serà molt interessant veure l'actuació d'Ovidi3, un trio format pel poeta David Caño, el músic Borja Penalba i l'ex-diputat i periodista David Fernàndez. Molt probablement, segons expliquen a, recitaran un mix per on viatjaran els versos de Joan Brossa, Maria-Mercè Marçal i, potser, els bascos Negu Gorriak. Caldrà seguir-los de ben a prop. Els trios i duets prometen ser el plat fort de la nit.El concert començarà amb un gran èxit de Lluís Llach, precisament: Venim del Nord, venim del Sud. La cançó servirà per gaudir del primer gran –i inesperat– duet de la nit, format pel mateix Llach i Manolo García, ex-cantant d'El Último de la fila. Després d'aquesta obertura d'impacte, i carregada de sentit, el concert promet sorpreses i moltes més unions impensables a priori. En aquest sentit, els encarregats de seleccionar el repertori han estat Paulí Subirà, Ruben Wagensberg, i els caps pensants dels festivals Primavera Sound i Canet Rock. La fórmula ha estat triar una cançó coneguda i una altra amb pes reivindicatiu de cada grup o artista. La direcció musical anirà a càrrec de Xavi Lloses i Manu Guix, amb les actuacions en interludis teatrals de l’Orquestra de l’Esmuc i la Coral Càrmina, i amb la presentació de Jordi Évole, Gemma Nierga i Carles Prats.El Concert pels Refugiats, però, no només és qüestió de música. La Fura dels Baus és l'encarregada de dirigir escènicament l'espectacle, i la cosa promet un gruix narratiu contundent. La ment de Carlus Padrissa ha tramat un fil argumental que cohesionarà tot l'espectacle: a grans trets, explicarà les vicissituds que ha de passar un refugiat des que marxa del seu país d'origen fins que arriba a les portes d'Europa, amb la travessa pel Mediterrani inclosa. Segons ha explicat la companyia, l'espectacle es dividirà en tres actes.A banda de la petja teatral de la Fura, també hi haurà una destacada presència interpretativa, amb les intervencions de Sílvia Bel, Clara Segura i Eduard Farelo. Aquest darrer serà l'actor encarregat d'interpretar el personatge protagonista del relat, en Rasol, que ja va aparèixer a les Vides aturades de TV3 . En Rasol és un comerciant kurd que prové del nord de Síria i que es troba en un camp de refugiats de Grècia. El seu periple el porta de la terra natal a Europa, travessant en una pastera el Mediterrani, on perd un fill. A banda de Farelo, l'actriu Clara Segura serà la veu en off del muntatge, i també hi haurà la intervenció dels actors de la sèrie Merlí. La part més espectacular anirà a càrrec de diverses colles castelleres, també presents.L'escriptora Bel Olid, conjuntament amb el fotògraf Gerard Masagué, acaba de publicar Vides aturades, un llibre compromès fins al moll de l'os amb Casa nostra, casa vostra . A més, l'obra està relacionada amb la minisèrie de ficció que es va veure a TV3. "Les cinc persones de la sèrie surten al llibre, tot i que a l'obra escrita n'hi ha un total de 24", explica Olid a. L'escriptora ha cedit tots els drets d'autor a dues associacions, Stop Mare Mortum Fotomovimiento , que son part de Casa nostra, casa vostra". No és l'única, ja que l'editorial també dona un petit percentatge dels beneficis a l'entitat. "El llibre és una pota més de la campanya", explica Olid. "Aniré al concert, però, sobretot, aniré a la manifestació del 18 de febrer. El concert és un gran anunci de la manifestació, que és l'acte important on hem de ser-hi tots".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)