El cantant i actor Carles Sabater va morir el 13 de febrer de 1999, avui fa 18 anys, a causa d'una aturada cardiorespiratòria, després d'un concert a Vilafranca del Penedès. Sabater va dedicar la seva vida al teatre, als musicals i a les pel·lícules. El seu gran èxit, però, li va arribar amb la banda Sau, que va crear amb el guitarrista, pianista i amic seu Pep Sala i Joan Capdevila. El grup va esdevenir una icona del rock català dels anys 90, juntament amb d'altres bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Sangtraït o Bars.La trajectòria de Sau es va veure estroncada amb la mort sobtada del cantant, quan només tenia 37 anys. El seu llegat, però, ens ha deixat grans cançons, com El tren de mitjanit, Boig per tu o Envia'm un àngel, q ue podeu recordar en aquest recopilatori o en el concert que el grup va oferir al Palau d'Esports de Barcelona el 1993, en el vídeo de sota.També podeu gaudir de la versió de la cançó Boig per tu que va enregistrar recentment Shakira (al vídeo de sobre) i que va emocionar a tants catalans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)