Íñigo Méndez de Vigo, després d'un consell de ministres.

El govern espanyol secunda l'opinió del fiscal Emilio Sánchez Ulled conforme el judici del 9-N "també és democràcia" . "El poder judicial independent garantit per la Constitució", ha asseverat aquest divendres el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, que ha subratllat que "ningú pot pretendre estar eximit a la crida als tribunals". "Aquesta contraposició que he sentit entre llei i democràcia no té massa sentit", ha insistit, en relació als independentistes que asseguren que la voluntat popular expressada democràticament a través d'un referèndum passa per damunt de la llei espanyol. Per contra, el portaveu de l'executiu central ha defensat que "la llei és expressió de la voluntat democràtica".En aquest sentit, s'ha recolzat en les declaracions del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani , que ha subratllat que "les regles de la Constitució són també les regles de la Unió Europea" i, per tant, qui contravingui la carta magna espanyola també actua contra part de la normativa comunitària. "És bo que s'expliqui la veritat dels catalans", ha destacat i, per això, ha ironitzat que Carles Puigdemont, "enlloc d'anar a una sala a Brussel·les a parlar amb uns amics, que parli amb les institucions europees, que porten repetint la mateixa doctrina des del 2004", conforme "anar contra la Constitució és anar contra l'ordre europeu".Sigui com sigui, el consell de ministres ha donat llum verda a la creació del comitè d'experts sobre el model de finançament, el qual estarà presidit per Manuel González Sánchez i que començarà els treballs "immediatament" per elaborar un anàlisi del model vigent i una proposta basada en els "principis solidaritat, suficiència, equitat, correspondència i transparència". La ponència estarà formada per set membres, entre els quals l'impulsor de les balances fiscals de Cristóbal Montoro, Ángel de la Fuente, a banda dels experts proposats per les comunitats autònomes. En sis mesos, han d'enviar un informe al Consell de Política Fiscal i Financera, moment en què començarà la negociació més política.El grup d'experts treballarà finalment sense cap representant de la Generalitat, fet que Méndez de Vigo ha lamentat. "Durant anys s'han sentit maltractats i ara decideixin no venir", ha assenyalat, i ha recordat que "el 2012 Artur Mas va venir a demanar parlar del sistema de finançament", tot i que, malgrat que "llavors no era possible" per la situació econòmica, "ara ja ho és". Catalunya tampoc no ha enviat cap expert en la comissió sobre el finançament local, que s'ha constituït també aquest divendres.En canvi, sí que proposarà un representant per a la comissió que ha d'analitzar el sistema de la dependència i emetre un dictamen proposant reformes en tres mesos. El consell de ministres també li ha donat ja llum verda, així com a altres compromisos nascuts de la conferència de presidents, com la subcomissió per impulsar un pacte social i polític per a l'educació (naixerà el 14 de febrer), un grup de treball per al bo social, un debat monogràfic sobre violència de gènere amb les comunitats (el 9 de març) o un altre debat amb les autonomies sobre el paper de l'Estat en els debats europeus (15 de febrer).

