Agustí Virallonga ja té pràcticament a punt l'esperada adaptació d'Incerta glòria, el gran clàssic de Joan Sales. El director torna posa imatge a un llibre, després del gran èxit que va suposar Pa negre. El tràiler l'ha estrenat TV3 i és un tast ple de ritme que mostra com, "en el rerefons d'una guerra, ningú no és el que sembla i esclaten les passions".Incerta glòria, la pel·lícula catalana més esperada dels darrers anys, és una producció de Massa d'Or Produccions i de TV3. Compta amb un repartiment encapçalat per Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla, Bruna Cusí, Luisa Gavasa, Terele Pávez, Fernando Esteso i Juan Diego. El 17 de març arribarà als cinemes catalans.

