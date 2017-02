El lladre que dimarts va robar la maleta amb fonts radioactives a Santa Coloma de Gramenet va acabar abandonant el seu botí en un contenidor de Cerdanyola del Vallès. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra van poder reconstruir ràpidament el camí del maletí i van posar en alerta els conductors de la recollida d'escombraries del municipi i també els gestors de l'ecoparc de Montcada i Reixac, que és on va a parar aquesta brossa.Com preveien els investigadors, cap a les 2.15 hores d'aquesta mateixa matinada de divendres una trucada al 112 d'un alertant ha informat de la troballa. La maleta radioactiva ha acabat apareixent entre un munt de deixalles de l'ecoparc. Segons ha informat el sotscap dels Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Gramenet, Lluís Serra, l'aparell no presentava cap dany ni cap fuita radioactiva. Ara la investigació continua per intentar detenir el sospitós del robatori.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)