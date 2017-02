el que ha dit, normal i era d' esperar. No vindrà un europeu invitat per l' estat espanyol a dir que està molt bé que Catalunya es passi per un lloc la Constitución.

La qüestió es si el que diu aquest senyor i altres veus europees que tenen molt interès en que Catalunya no senti cap precedent pels pobles que també estan oprimits sota els seus estats, ens ha d' amoinar. Jo crec que no.

Europa hauria de mullar-se i dir per exemple : no volem que a Catalunya hi hagi un referèndum com a Escòcia perquè els catalans decideixin, això no convé a Europa. Perquè no diuen això enlloc de mullar-se però sense mullar-se??