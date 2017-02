El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello aquest divendres. Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona destinarà 37 milions d'euros a través de l'agència municipal Barcelona Activa a fomentar l'ocupació el 2017, amb plans i programes destinats especialment a persones i col·lectius en risc d'exclusió, com aturats de llarga durada, de més de 45 anys i joves, entre d'altres.El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha anunciat que crearan un punt del Servei Local d'Ocupació al barri de Can Peguera, en el districte de Nou Barris, que funcionarà com una prova pilot per definir el model i crear una xarxa de punts en altres districtes."No podem esperar al fet que aquesta gent vingui a les oficines de Barcelona Activa. Baixarem al territori, als barris, a cercar aquesta gent i a acompanyar-la en el procés de formació i laboral", ha destacat Pisarello.Ha ressaltat que el seu objectiu és generar ocupació i que sigui de qualitat, perquè la precarietat genera exclusió, que produeix desafecció política, facilita l'auge de polítiques "populistes de dretes enormement perilloses" i representa una hipoteca per al futur de la ciutat.La directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, ha ressaltat que destinaran 2,8 milions a unes 8.000 persones al programa d'inserció de col·lectius vulnerables Làbora, i uns altres 6,9 a programes relacionats amb plans de col·lectius específics, com els sensesostre, LGTBI, joves de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat (DGAIA), persones amb malestar psicològic, el pla de justícia de gènere, el que combat la feminització de la pobresa i d'inserció de treballadores sexuals.També destinaran 13,5 milions a projectes integrals d'ocupació amb contractació i 8,9 per a mesures del pla d'acció per a l'ocupació juvenil, a més de 829.289 euros per a serveis d'informació, orientació i acompanyament en l'ocupació.A més, 2,5 milions es destinaran a la formació vinculada de certificats professionals especialment per a aturats de llarga durada –de més de dos anys-, dins d'un itinerari que també inclou 1,2 milions de subvencions a empreses que contractin mitjançant el programa Barcelona es Compromet.Pretenen fomentar l'ocupació de qualitat mitjançant aquest programa, per la qual cosa demanaran que els contractes siguin d'almenys un any i no de sis mesos com havia estat anteriorment, ha destacat Berbel, que ha recordat que també treballen en un segell que identifiqui a aquestes empreses.Pisarello ha defensat que el pla d'ocupació forma part d'una política integral i és una estratègia que "no aplicaria governs liberals de dretes", i ha garantit que el govern d'Ada Colau està plenament convençut que la cohesió social ha de ser una prioritat, per la qual cosa, encara que és un assumpte complex, destinaran totes les eines al seu abast.

