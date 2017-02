Òmnium Cultural ha comunicat aquest divendres que l'Estat ha decidit embargar 240.000 euros dels seus comptes per haver participat en la gigaenquesta, una multa que abans també s'havia imposat a l'ANC , per valorar de 246.000 euros. La sanció aplicada a l'entitat per part de l’Agència de Protecció de Dades (APD) es produeix arran de la denúncia sobre l’ús de dades personals durant la gigaenquesta que es va fer abans del procés participatiu del 9-N.La multa se substancia en 200.000 euros per l’ús de les dades i s'hi suma un recàrrec de 40.000 euros per no haver fet efectiu el pagament. Òmnium ja ha avançat que es nega a pagar aquesta sanció, que qualifica d'"atac polític desproporcionat". L'entitat manté el recurs iniciat a l’Audiència Nacional espanyola i sobre el qual encara no hi ha sentència ferma.Òmnium argumenta, en el comunicat, que la multa per la gigaenquesta "no té cap fonament" i "únicament persegueix desprestigiar i perjudicar financerament i jurídicament les entitats que estan al capdavant del procés sobiranista". L'entitat sosté que el que pretén l'Estat amb aquestes actuacions és "frenar el procés democràtic que viu Catalunya". En aquest sentit, Òmnium recorda que "ja va ser il·legalitzada i clausurada durant el franquisme", entre els anys 1963 i 1967.

