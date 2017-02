El conductor que el passat dimecres va envestir mortalment un nen de les Borges Blanques de tres anys assegura que no va veure el menor ja que, en el moment de l'accident, el sol el va enlluernar. Això és el que va explicar, segons fonts consultades per aquest diari, als Mossos poc després del sinistre, quan l'home va anar a la comissaria per explicar el que acabava de passar al carrer Cavalleria de la capital de les Garrigues.De fet, l'home no es va aturar a socórrer el menor, que va rebre una primera assistència d'alguns pares de l'escola Joan XXIII, proper al lloc dels fets. Per aquest motiu, al conductor se li podria imputar un delicte d'omissió de socors, encara que la decisió es prendrà quan acabi la investigació dels Mossos d'Esquadra, encara oberta. A l'home també se'l podria acusar d'un homicidi imprudent per la mort del nen, que es va produir en una zona del carrer que feia pujada i en dia de sol, la qual cosa faria plausible la versió del conductor.La mort del menor en aquest carrer, que no té voreres, ha obligat el consistori a estudiar millores en aquesta via . Una d'elles serà posar-hi vorals i un pas de zebra segons ha indicat aquest dijous l'alcalde de la localitat, Enric Mir. El nen va ser envestit pels volts de les tres de la tarda quan anava acompanyat de la seva mare, que no va patir lesions i que també ha declarat davant dels Mossos per aportar informació sobre els fets.

