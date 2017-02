Un metgessa posa una vacuna de xarampió a un pacient. Foto: Institut Català de la Salut

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) ha confirmat que a Barcelona i la seva àrea metropolitana s'ha donat un brot de xarampió relacionat amb un cas importat de la Xina a principis de gener d'aquest any. De moment, s'han confirmat 12 casos relacionats amb aquest brot.L'evolució dels casos ha estat favorable i cap dels infectats ha requerit hospitalització. Des de l'ASPC ja s'ha posat en marxa la investigació epidemiològica i s'han adoptat mesures de prevenció i control per limitar la transmissió de la malaltia. A principis d'aquest mes de febrer, es va fer arribar la informació als CAP i hospitals de Catalunya perquè davant de qualsevol cas sospitós, s'aïllessin de manera immediata.L'ASPC recorda que el xarampió autòcton es considera eradicat des de l'any 2000 però els viatges internacionals més ràpids i la gran mobilitat geogràfica en general, poden reintroduir el virus de manera ocasional, com és aquest darrer cas. Així ho va ser el darrer brot detectat fa gairebé tres anys, també a Barcelona i a Girona, que amb l'anàlisi es va concloure que era un cas provinent de Filipines. L'any anterior, i en el marc del Festiva Sónar, també se'n va detectar un brot provinent del Pakistan.

