Andri, Hinrika i Ásgeir examinant el cadàver trobat a Seyðisfjörður

Després de captivar milers d'espectadors al Regne Unit i França, la sèrie islandesa Ófærð (Trapped - atrapats) va desembarcar aquest desembre a Catalunya i al conjunt de l'Estat de la mà de Movistar +. I és que a poc a poc, aquesta producció creada i dirigida per Baltasar Kormákur (Everest, 101 Reykjavík), s'ha anat fent un lloc en l'escena internacional i consolidant-se com una de les imprescindibles del club de les nordic noir - sèries nòrdiques-.Trapped arrenca amb l'aparició d'un cadàver mutilat a la costa de Seyðisfjörður a la mateixa hora que hi atraca un ferri procedent de Dinamarca. La coincidència i les condicions climatològiques adverses, obliguen la policia a "retenir" passatgers i tripulació durant dies en aquest petit poble de menys de 700 habitants acostumat a una tranquil·litat gairebé inalterable. Cal tenir en compte que Islàndia té un dels índexs de criminalitat més baixos del món i encapçala el rànquing de país més pacífic.Andri Olafssun (Ólafur Darri Ólafson), cap de la policia local, agafa les regnes del cas amb l'ajuda d'Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) i Ásgeir (Ingvar Eggert Sigurðsson), els seus únics companys de comissaria. Tots tres es veuen immersos en la resolució d'un crim a contrarellotge i sense suport extern, ja que les nevades i el fort vent fan que sigui impossible per a la policia especialitzada de Reykjavík arribar fins a l'est del país.Kormákur aconsegueix transmetre a la perfecció al llarg dels deu capítols la sensació permanent d'aïllament enmig d'un preciós, però també hostil, paisatge nevat. L'ambient gèlid superficial el trenca la calidesa dels personatges, alguns d'ells torturats per ferides del passat reobertes arran de la investigació criminal. A més, la producció també posa l'accent en problemàtiques actuals, i molt sovint ignorades, com el tràfic de persones.En resum, la bellesa d'Islàndia i un guió a l'alçada dels grans nordic noir com Bron/Broen, fan de Trapped un producte exòtic i alhora realista que agradarà als amants dels thrillers policíacs. Ja hi ha segona temporada confirmada, tot i que encara no s'ha fixat la data d'estrena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)