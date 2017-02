El cantant anglès Elton John durant un moment del concert. Foto: ACN

Sir Elton John i la seva banda tornaran al Palau Sant Jordi de Barcelona el 3 de desembre de 2017 com a part de la seva gira internacional Wonderful Crazy Night . El xou inclourà els seus grans èxits en un recorregut per tota la seva carrera musical, que abasta cinc dècades, i inclourà una selecció de les cançons del 33è àlbum d'estudi.Les entrades de preventa estaran disponibles el dimarts 14 de febrer i el públic general les podrà adquirir a partir del dijous 16 de febrer a través de LiveNation.es, TicketMaster i El Corte Inglés. Els preus aniran dels 46 euros els més econòmics fins als 225 euros les premium.La promotora Live Nation va iniciar divendres passat una campanya de màrqueting viral "Barc.elton.a", un títol que indicava que el cantant britànic Elton John actuaria a Barcelona aquest any. Fins llavors, l'artista tenia confirmats concerts a Marbella i Gran Canaria per al juliol d'aquest any en el marc de la seva gira.L'última actuació d'Elton John a la ciutat comtal va ser el desembre de 2014, quan va oferir un recital per celebrar els 40 anys de l'àlbum Goodbye yellow brick road. El juliol del mateix any va actuar al festival de Cap Roig. És un dels artistes més aclamats i acumula més de 4.000 actuacions a 80 països des que va fer la seva primera gira, el 1970.

