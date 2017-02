Carles Puigdemont, Josep Rull i Jordi Baiget han visitat les obres. Foto: @KRLS

El nou centre logístic d’ Amazon al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) començarà a funcionar el 4 d’octubre, segons ha anunciat el director general d’Operacions d’Amazon a Espanya i Itàlia, Fred Pattje, en una visita a les obres aquest divendres al matí. A l'acte també hi han assistit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els consellers Jordi Baiget i Josep Rull, i l’alcalde de Prat de Llobregat, Lluís Tejedor.El nou centre logístic representarà una inversió total de 1.200 milions d’euros per part d’Amazon i tindrà una superfície de 63.000 metres quadrats. La firma de Seattle preveu contractar 1.500 treballadors en els propers tres anys per treballar-hi i ja ha obert el procés de selecció per incorporar una quarantena de tècnics i directius en àmbits com l’enginyeria, la seguretat o el control de qualitat. El centre logístic atendrà el creixement de la demanda i, al mateix temps, donarà servei al sud d'Europa.Pattje ha apuntat que la multinacional del comerç electrònic va triar el Prat de Llobregat per ubicar el seu nou centre logístic per la seva “posició estratègica d’entrada a Europa” i pel dinamisme del teixit empresarial català, que representa el 21% de les companyies que treballen amb Amazon del conjunt de l’estat espanyol. Segons els responsables d’Amazon, el centre logístic funcionarà a ple rendiment per primer cop coincidint amb el Black Friday de finals de 2017.Per la seva banda, el president Puigdemont ha felicitat Amazon per haver triat el Prat de Llobregat com a ubicació pel seu centre logístic i ha coincidit amb Pattje que aquesta zona de l’àrea metropolitana de Barcelona és una “biga mestra” per l’accés als mercats del sud d’Europa. El cal del Govern ha celebrat que la d’Amazon és una “inversió que genera futur i esperança” i ha assenyalat que les obres estan avançant en un “temps rècord”. Puigdemont ha destacat també que el centre logístic és una “porta d’entrada a un futur basat en sectors com les TIC i el comerç electrònic”.Tejedor, per la seva banda, ha mostrat també la seva “satisfacció” pel desenvolupament de les obres del centre logístic i ha recordat que l’espai on s’ubicarà “era només un solar el juliol de 2016”. L’alcalde del Prat de Llobregat ha indicat que els terrenys situats al polígon del Mas Blau són un “espai central” en l’àrea metropolitana de Barcelona , que el consistori pratenc volia que es reservessin per a “un bon projecte industrial” com el d’Amazon, que generi llocs de treball de qualitat per als ciutadans del seu entorn.

Procés de selecció de personal a Prat de Llobregat (a l'opció "ubicació" cliqueu "Barcelona", a sota)

.@amazon inverteix més de 200M€ al seu nou centre logístic del Prat i consolida la seva aposta estratègica per Barcelona i Catalunya pic.twitter.com/MrAvTEZWz9 — ACCIÓ (@accio_cat) 10 de febrer de 2017

