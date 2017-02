A la Fira del Fajol de Batet es podien degustar les populars farinetes. Foto: Martí Albesa

Una imatge d'«El somni de Gulliver» Foto: TNC

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Centelles. 11 de febrer"De Centelles, bruixes totes elles", diu la dita. Com cada any, les bruixes tornen a ser les protagonistes del municipi osonenc, amb la vintena edició del Cau de Bruixes, que viurà el dia central aquest dissabte 11 de febrer. Una trentena d'activitats per a tothom, a l'aire lliure i gratuïtes, fent que els carrers del centre del poble quedin totalment decorats. Entre d'altres, podrem viure el nomenament de la bruixa de l'any, el Mercat Màgic al Passeig i la Sagrera –amb més de vuitanta parades relacionades amb l'esoterisme, medicina alternativa o alimentació sana i de proximitat–, el Joc de Llop, i tota mena d'espectacles de carrer, tallers pels més menuts, correfocs, rituals, etc. De franc, entre les deu del matí i fins passada la mitjanit.Batet de la Serra. Diumenge 12 de febrerLa Fira del Fajol de Batet de la Serra tanca aquest diumenge el triumvirat de fires dedicades als productes autòctons de la Garrotxa, que són el fesol, el farro i el fajol. Aquest darrer –el fajol– arriba enguany a la dotzena edició d'una fira que compta amb una vintena d’actes i una cinquantena de parades relacionades amb el producte, un dels reclams de la comarca. La novetat d'aquest 2017 és la "Gimcana Llaminera", una activitat adreçada al públic juvenil on els nens i nenes hauran de trobar les peces d’un trencaclosques entre les parades de la fira.Diferents espais de Badalona. Del 10 al 20 de febrerEl Musica't és el festival de la música catalana a Badalona. L'edició 2017 és la novena i ve amb un munt de propostes musicals de diferents estils i formats que volen ser el reflex del moment que viu l'escena musical del país. Aquest divendres 10 de febrer, el torn és per Mazoni, que actuarà a les nou del vespre al Teatre Principal. El proper cap de setmana, La Folie deixarà empremta a La Sargantana. Per completar l'oferta, el Musica't ha programat el curs "Iniciació a la gestió musical" a l'Escola de Música Moderna de Badalona, el 13 i 20 de febrer.Vilafranca del Penedès. Diumenge 12 de febrerVilafranca del Penedès es prepara per gaudir d'un dia ple d'activitats amb el xató típic de Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilanova i Vilafranca com a gran estrella. Maridat amb el magnífic acompanyament dels vins de la DO Penedès, d'onze a dos quarts de tres de la tarda hi trobarem una degustació dels xatons de les cinc ciutats que configuren la Ruta del xató, el mercat tradicional d’artesania, brocanteria i pintura, els jocs gegants per a tota la família, el taller infantil per aprendre a fer xató i el "Xató Tapa", el segon Concurs de tapes creatives de xató.Sala Tallers del TNC, Barcelona. Del 9 al 26 de febrerUna gran obra de teatre per a tota la família. Un clàssic transformat en una sorprenent òpera mecanitzada, i una experiència teatral insòlita en què les marionetes robotitzades, el vídeo i la música ens expliquen el viatge de Gulliver als confins de l'univers. L'artista alemany establert a Barcelona Roland Olbeter és un dels creadors més destacats del teatre d'objectes contemporani i és el creador de l'espectacle. Olbeter també ha estat col·laborador habitual de La Fura dels Baus i de Marcel·lí Antúnez, per als quals ha dissenyat tota mena de sorprenents instal·lacions sonores i mecàniques. Edat recomanada de l'obra: a partir de 10 anys.