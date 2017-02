El PSC de Sabadell vol passar pàgina. La formació ha demanat donar per finalitzada la gestora que ha dirigit el partit en els darrers mesos i poder escollir una nova executiva. La decisió és fruit d'un complex procés d'entesa i diàleg entre bona part de l'agrupació socialista, enfrontada des de fa dos anys . Arriba després de la marxa dels regidors socialistes Lluis Monge i Carles Bosch , i de la recent elecció d’una nova executiva comarcal amb pes de persones com Paco Arando o Marta Farrés.L'agrupació ha declarat que vol oferir un relat i un horitzó de futur de nova construcció: "Un moviment integrador, de reflexió i de futur. Una aposta per regenerar-se i construir lliurement un projecte de ciutat".Els socialistes han reconegut que els darrers esdeveniments han estat un punt d'inflexió: "Amb moments difícils i tensions, no sempre ben resoltes". En aquest sentit, asseguren que no volen ocultar que el cas Mercuri ha estat l'element principal d'aquesta crisi però adverteixen que "això és el passat i ara es vol parlar de futur".El PSC de Sabadell assumeix que la crisi del partit ha provocat un descens del número de militants i ha deteriorat la relació dins de l'agrupació, motiu pel qual va intervenir una comissió gestora, per mirar de trobar-hi una solució.L'abandonament fa unes setmanes de la disciplina del grup i del partit dels regidors del grup municipal Lluís Monge i Carles Bosch – que han passat a ser regidors no adscrits sense lliurar la seva acta–, ha estat el cop definitiu . "Per dir prou a les desconfiances, als recels, a les diferències, als retrets i al passat i donar una oportunitat al diàleg, a la feina en conjunt, a les coincidències, a la sinceritat i al futur", apunta el PSC.Amb aquesta nova dinàmica, el PSC de Sabadell vol posar fi a la gestora i començar a recuperar la capacitat de ser el principal partit de la ciutat. Els socialistes constaten que el govern de Sabadell "no s'ha consolidat, i té problemes objectius de coherència interna i d'acció de govern".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)