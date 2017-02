El gos, un cop alliberat. Foto: Bombers

Un bomber accedint al punt on va caure el gos. Foto: Bombers

Moment del rescat del gos atrapat als Pics de Bassiero. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest dijous un gos que havia quedat atrapat en caure per un precipici d'uns 10 metres al Pic de Bassiero, al terme municipal d'Alt Àneu (el Pallars Sobirà). L'avís es va rebre a les 15.35 hores, quan el gos va caure i va quedar atrapat en una paret vertical de la qual no podia sortir, segons informen els Bombers.Fins el lloc dels fets s'hi va desplaçar un helicòpter amb el grup de rescat GRAE i una dotació terrestre dels Bombers. Tot i la dificultat del rescat per la neu acumulada a la zona, finalment els Bombers van poder alliberar en bon estat el gos, que va ser traslladat fins a Tírvia on es va retrobar amb el seu propietari. El servei es va donar per acabat a les 18:15 hores.

