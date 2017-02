Mariano Rajoy, a la Moncloa, en un acte recent. Foto: Europa Press

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet una crida a la ciutadania a fer front al "desafiament de la nostra unitat i les nostres lleis" protagonitzat "per alguns dirigents de la Generalitat de Catalunya". En un article d'opinió que publica aquest divendres el diari El Mundo , Rajoy considera que aquest desafiament és "contrari a la història compartida i la vida democràtica" i subratlla que és oposat a "un món que avança cap a la supressió de fronteres". Sigui com sigui, destaca que Espanya es tracta d"un país estable en un moment d'incertesa" i un "cas d'èxit en uns anys difícils per a Europa", així com "una societat madura que ha aconseguit superar els cants de sirena del populisme".El president espanyol també planteja els reptes del PP i del seu govern davant el congrés estatal que el Partit Popular fa aquest cap de setmana a Madrid, entre les quals renovar l'estructura i posar dia l'ideari. Malgrat tot, assegurat que la formació s'ha convertit ja "en el millor mirall de l'Espanya actual", per la seva aposta "per les persones, la seva llibertat i dignitat", la seva "defensa d'una idea d'Espanya immillorablement reflectida en la Constitució del 1978", el seu "compromís amb la igualtat dels espanyols i la solidaritat", la seva "fe europeista" i l'aposta per "l'economia social de mercat". A més, defineix el PP com la formació política que ha tret Espanya de la crisi i la més preparada per obrir noves "oportunitats pel futur".A banda, situa com a reptes "consolidar un sistema de benestar que reforci les seves prestacions" i respongui al repte demogràfic, millorar l'educació, afiançar una "igualtat real efectiva entre homes i dones", fer front al terrorisme, establir "unes institucions que reforcin l'exemplaritat a ulls de tothom" -l'única referència, tot i que tangencial, a la corrupció i a la crisi democràtica-, situar-se a l'avantguarda de la transformació digital i liderar debats europeus.

