El conductor d'una motocicleta va morir aquest dijous a la nit en un accident de trànsit en el qual també s'hi va veure implicat un cotxe a l'N-340 a Sant Vicenç dels Horts (el Baix Llobregat). L'accident es va produir a les 21.22 hores al quilòmetre 1.242 de l'N-340 on, per causes que s'estan investigant, el turisme i la moto van xocar frontalment.A causa de l'impacte va morir el motorista, J.A. L. D., de 48 anys i veí de la Riera de Gaià (el Tarragonès), i va resultar ferit de poca gravetat el conductor del cotxe, que va ser traslladat a l'hospital sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.Arran de la incidència es van activar onze patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

