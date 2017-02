Antic observatori meteorològic del Turó de l'Home Foto: Jordi Purtí

La Generalitat ha demanat al govern espanyol el traspàs, acordat ara 8 anys, de l'observatori meteorològic del Turó de l'Home. Segons ha avançat El món a RAC1 , l'edifici es troba "en desús" i el seu estat és "deplorable". Malgrat això, el Govern ha insistit aquesta setmana en el traspàs per remodelar-lo, a la qual cosa l'executiu espanyol s'ha negat.L'últim observador es va jubilar al 1987 i fins al 2002 va recopilar dades. Va ser al 2009 quan Montilla i Zapatero en van pactar el traspàs per la constant degradació que estava patint. Ara, la Generalitat, que ja té llest el projecte de remodelació, ha parlat amb les parts implicades però l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) ha intentat aturar-lo. En una carta adreçada al delegat territorial a Catalunya, li ha assegurat que hi anava a col·locar una estació automàtica.En declaracions a El món a RAC1 , Oriol Puig, director del Meteocat, ha denunciat la voluntat política del govern espanyol de ni fer ni deixar fer.

