Després de la llarguíssima i contundent intervenció del fiscal Emilio Sánchez Ulled ha arribat el torn de la defensa en l'última jornada del judici al 9-N que s'està celebrant aquesta setmana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'encarregat de començar ha estat Xavier Melero, advocat d'Artur Mas. "El ministeri fiscal ha estat especialment brillant i molt autorreferencial", ha arrencat Melero, que ha expressat el seu respecte cap a Emilio Sánchez Ulled i ha negat "malentesos" amb la Fiscalia.El lletrat de Mas ha apuntat que l'ex-president no s'ha amagat mai "darrere d'una multitud de voluntaris", i ha recalcat que mai ha negat l'impuls polític del 9-N per part del Govern. "Tot està documentat", ha ressaltat Melero amb una intervenció pragmàtica en què ha acusat l'executiu espanyol de "mediatitzar" l'acció de la justícia en relació amb el procés sobiranista.En la primera jornada del judici, aquest dilluns, el president del PDECat es va erigir com a "responsable de tot" allò relacionat amb el 9-N, des del disseny de les votacions fins a l'obertura dels instituts. En tot cas, però, va voler deixar clar que el Govern va frenar la seva participació en la consulta alternativa i que la va deixar en mans dels voluntaris. Una de les línies de defensa s'ha basat en què la providència del Tribunal Constitucional no especificava què calia aturar i que no advertia de conseqüències individuals sobre els responsables governamentals.

