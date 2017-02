Jordi Sànchez conversa amb Artur Mas a les portes del TSJC Foto: ACN

Rafael Entrena és l'advocat de Joana Ortega Foto: Isaac Meler

Després de la llarguíssima i contundent intervenció del fiscal Emilio Sánchez Ulled ha arribat el torn de la defensa en l'última jornada del judici al 9-N que s'està celebrant aquesta setmana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'encarregat de començar ha estat Xavier Melero, advocat d'Artur Mas. "El ministeri fiscal ha estat especialment brillant i molt autorreferencial", ha arrencat Melero, que ha expressat el seu respecte cap a Emilio Sánchez Ulled i ha negat "malentesos" amb la Fiscalia. Melero ha volgut situar el debat en el fet que Mas no podia aturar la jornada si abans no ho havien fet ni la justícia ni la fiscalia. Jordi Pina, advocat d'Irene Rigau, ha acusat el govern espanyol de "voler la mort política" d'Artur Mas, Joana Ortega i Rigau intervenint a través de la Fiscalia i de la inclusió del delicte de prevaricació, que té penes més altes que la de desobediència.Segons Pina, l'Estat no va impugnar el procés participatiu ni va evitar que es produís la votació, i ha considerat "legítim" que el Govern posés les urnes. "Espanya no va fer els deures processals", ha determinat Pina. L'advocat de Rigau ha assegurat que no es pot aplicar el Tribunal Constitucional (TC) com a poder judicial pels fets que s'estan dirmint aquests dies al TSJC. A banda, ha recordat que el TC estava presidit per un militant del PP, Francisco Pérez de los Cobos. Segons Pina, abans les decisions del Constitucional eren "declaratives", però després de la seva reforma (anunciada per Xavier García Albiol en una visita a Madrid el 2015) ja són "executives". En aquest sentit, ha destacat que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja serà jutjada -si s'escau- per les conclusions del procés constituent.Pina ha començat la seva intervenció carregant contra la Fiscalia, el paper de la qual "alimenta" els dubtes sobre la intervenció. "El tribunal, si atén la jurisprudència, no pot condemnar", ha apuntat Pina, que ha criticat els inspectors d'ensenyament i Dolores Agenjo per buscar en tot moment papers amb ordres signades per la Generalitat.El lletrat de Mas ha apuntat que l'ex-president no s'ha amagat mai "darrere d'una multitud de voluntaris", i ha recalcat que mai ha negat l'impuls polític del 9-N per part del Govern. "Tot està documentat", ha ressaltat Melero amb una intervenció pragmàtica en què ha acusat l'executiu espanyol de "mediatitzar" l'acció de la justícia en relació amb el procés sobiranista. "Han deixat petjades", ha indicat, al mateix temps que ha recordat que la Fiscalia establerta a Catalunya es va oposar a l'admissió a tràmit de la querella per haver organitzat la consulta del 9-N."Tot això acaba generant la dimissió del fiscal general de l'Estat", ha recordat Melero, que ha trobat "estranya" i "trista" la situació. L'advocat ha mirat de ressaltar que la primera consulta es va aturar completament i que en la segona suspensió no quedava clar com s'havia de procedir. "Mas va entendre que, quan se li va plantejar aquesta situació, el més prudent era evitar comprometre la seguretat jurídica del funcionariat", ha manifestat el lletrat. Segons ell, només des de la "creativitat" i la "innovació" es pot condemnar Mas per desobediència.En aquest sentit, Melero ha desmuntat amb arguments tècnics i citant jurisprudència consolidada a l'estat espanyol la possible concurrència del delicte de desobediència. I el seu principal argument és que el Tribunal Constitucional (TC) no va incloure en la seva providència de suspensió del procés participatiu un requriment amb un "mandat exprés i destinatari precís" que concretés qui i quins actes s'havien d'aturar. "Es referia a 'qualsevol cosa'", ha recordat l'advocat. I ha afegit que quan un tribunal, per exemple, cita a declarar a una persona l'adverteix expressament."Ses senyories requereixen constantment, i s'adverteix constantment: 'Si no vens la citació es convertirà en ordre de detenció", ha al·legat. Per tant, Melero ha considerat indispensable per entendre que s'ha comès un delicte de desobediència la concurrència d'"òrgans que voluntàriament expressen la seva voluntat de donar compliment". I el Constitucional no la va expressar."La sentència no només tindrà conseqüències jurídiques, sinó polítiques i socials immediates", ha determinat Rafael Entrena, advocat de Joana Ortega, que ha apuntat que en cap cas pot ser delictiu promoure un procés de participació. "Una valoració jurídica ha de concloure que aquestes conductes, afortunadament, en el nostre país són impunes", ha apuntat sobre els delictes dels quals s'acusa Mas, Ortega i Rigau.Entrena ha al·legat que "els tribunals no poden conduir per la via criminal" l'exercici d'una "activitat política" provinent d'un "mandat democràtic" i dut a terme per la "via pacífica". I ha recordat que en època d'Ibarretxe les Corts Espanyoles van regular un delicte contra els que convoquessin referèndums sense autorització de l'Estat però que pocs anys després la norma va ser derogada. En l'exposició de motius de la reforma, el legislador va afirmar que convocar una consulta és una conducta "que no té suficient entitat per merèixer el control per la via penal".La naturalesa jurídica del procés de participació ha centrat part de la intervenció d'Entrena, que ha apuntat que Sánchez Ulled no ha "marcat cap gol" tot comparant-lo amb Leo Messi. L'advocat ha indicat que actualment s'està parlant de fer una altra consulta -el referèndum del mes de setembre- és perquè es va aturar el procediment previst en el decret de convocatòria del 27-S.Entrena ha estat minuciós a l'hora de voler desmuntar un per un els arguments del ministeri públic, i ha acusat de "tergiversació" en diverses ocasions. L'advocat ha apuntat que el fet d'informar del procés de participació la nit del 9-N des de la Fira de Barcelona no suposa "desobeir" ni "executar". En algun moment també ha fet servir paraules del ministre de Justícia, Rafael Catalá, menystenint el procés de participació i desvinculant-lo del concepte de consulta.

