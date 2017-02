L'equip de «Bogeria a la pastisseria» Foto: TV3

Ni per com són ni per què hi són. Un és El Faro, aquesta telesèrie doblada que emeten a les tardes. Què hi pinta això aquí? Suposo que TVC hi deu col·laborar, per obligació, en assumptes de finançament. Molt bé, perfecte, però no existeix clàusula de consciència a l’hora d’emetre-la? És una ficció antiga i arnada, sembla una telenovel·la de l’any de la picor, rodada amb un gust pèssim, com si encara fóssim a principis dels anys noranta. De veritat que això s’ha d’emetre a les set de la tarda a TV3?Es tracta de Bogeria a la pastisseria, incomprensible es miri com es miri. Es tracta d’un suposat format que barreja l’humor amb el reality. I dic “suposat” perquè l’engendro que sorgeix de la fusió és de jutjat de guàrdia i de difícil catalogació. A moltes emissores de la TDT hi trobem realitys delirants sobre la venda de cases, les vides dels rics, cases de compra i venda, operacions de cirurgia estètica i una llarga llista per quedar-se de pasta de moniato.Suposo que amb Bogeria a la pastisseria s’ha pretès precisament això, obrir el ventall de registres de TV3, vèncer prejudicis, incorporar experiments. No és aquesta, d’entrada, una mala idea. Pot tenir el seu sentit voler trencar motllos i llançar-se a la piscina. Però, home, veient el resultat és obvi que algú s’hi ha llançat sense aigua.Em costa de creure que cap càrrec directiu o executiu de TVC hagi detectat que això no va ni amb rodes i que diversos motius de judici crític s’hi acumulen. La trama se situa dins la pastisseria Escribà de Barcelona, sota la batuta de Christian Escribà i els artistes del dolç que l’acompanyen. Això ha de quedar clar, són uns artistes i ho seguiran sent, es nota durant el programa amb les seves al·lucinants creacions. El problema és que tot el que ho embolcalla, la tramoia que han orquestrat, és de molt complicada justificació.Un publirreportatge emmascarat de reality. Quin ha sigut el criteri de selecció d’Escribà en detriment d’altres negocis equivalents? De qui ha sigut la idea? Què ha costat la realització del programa? En l’últim episodi, el de dimecres passat, els protagonistes visitaven a més a més el restaurant Shanghai per a preparar una sorpresa al propietari que els havia encarregat la seva filla. Tot plegat transmetia sensació d’una endogàmia una mica perversa barrejada amb un pijerio elitista tirant a nociu.Es busca l’humor i el flirteig amb el surrealisme. Per això el muntatge té una vaga intenció d’slapstick, amb inserts muts i espasmòdics dels protagonistes fent ganyotes, onomatopeies i escarafalls. No funciona ni a la de tres. De tant en tant Escribà etziba els seus “Pam, pam, pam!”, com volent donar sensació de ritme, de determinació, d’execució. Un ritme inexistent.Se’ns explica que el Marc, un dels responsables màxims del negoci, té un Mercedes amb tubs d’escapament de moto, li agrada el reggaeton i busca nòvia. De veritat, no m’ho estic inventant. De cop ens assabentem també que la Patricia, la dona del Christian, està estudiant català “perquè és molt sexi” (????). I una mica més tard ens diu, sense venir a tomb de res, que se’n va a Brasil i la veiem fent les maletes. No donava crèdit al que estava veient.Per si no fos suficient, escoltem Escribà pronunciar discursos suposadament transcendents quan serveix els seus fabulosos postres: “Si camines sol arribaràs molt ràpid. Si camines acompanyat arribaràs molt lluny”. Es podrà dir que tot plegat és una conya, un programa blanc que no ens l’hem de prendre tan seriosament. Que està bé per riure una estona i que també això és missió de la televisió pública. No cola, em temo.amb tota modèstia i sense voler exagerar gaire ni portar les coses massa lluny: qui ha donat el vistiplau a aquest programa?

