Protecció Civil ha anunciat que s'ha trobat en bon estat l'equipament de mesura de densitat i humitat del terreny que contenia fonts radioactives i que va ser robat a Santa Coloma de Gramenet aquest dimecres . L'organisme va assenyalar que si bé l'equip sostret no comportava riscos radiològics mentre es mantingués íntegre, n'hi podia haver en cas d'obertura o destrucció de l'objecte, ja que les fonts quedarien sense protecció.Arran de les gestions d'investigació i del dispositiu de recerca realitzat pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet en col·laboració amb la de Ripollet, aquesta matinada, a les 2:15h, el telèfon d'emergències 112 ha rebut la trucada d'un alertant informant de la trobada a Montcada i Reixac. Protecció Civil l'ha recuperat i ha donat per finalitzada la prealerta del Pla Especial per Emergències Radiològiques de Catalunya (RADCAT) iniciada per aquest motiu.Mossos d'Esquadra han localitzat l'equip i, juntament amb el servei de coordinació d'activitats radioactives de la Generalitat, han confirmat que l'aparell no ha estat manipulat i cap persona ha resultat afectada. En aquestes moments l'aparell es troba en custòdia a les dependències del servei de coordinació d'activitats radioactives de la Generalitat i demà se li retornarà al seu propietari.Mossos d’Esquadra manté la investigació oberta per localitzar els autors dels fets.

