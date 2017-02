Doland Trump, a la Casa Blanca. Foto: White House

El Tribunal d'Apel·lacions dels Estats Units, composat per tres jutges (dos d'ells designats per presidents demòcrates i un per un de republicà), ha decidit no restablir l'ordre migratòria del president dels Estats Units, Donald Trump , que va ser bloquejada la setmana passada pel jutge James Robart, de Seattle . L'ordre executiva signada per Trump imposava una moratòria de 90 dies a l'entrada de ciutadans de l'Iran, l'Iraq, Síria, Iemen, Sudan i Líbia i suspenia indefinidament l'admissió de refugiats sirians. A més, fixava en 50.000 el màxim de refugiats que acolliria el país el 2017, menys de la meitat dels 117.000 acollits l'any anterior.La decisió del tribunal, anunciada en un document de 29 pàgines, s'ha pres de forma unànime. Els tres jutges no han acceptat restablir l'ordre executiva per raons de seguretat, tal com defensa la Casa Blanca, perquè “va en contra de l'estructura fonamenta de la democràcia constitucional” dels Estats Units.A més, el tribunal ha afirmat que tot i que s'ha demanat a la Casa Blanca que “expliqui la urgent necessitat” de l'ordre executiva, el govern nord-americà no ha presentat cap prova que refuti els arguments presentats per bloquejar-la. En referència a l'amenaça d'atemptats terroristes, tema clau de la retòrica de Trump, els jutges han subratllat que Washington no ha presentat cap prova que algun estranger de cap dels països inclosos en l'ordre hagi perpetrat un atac terrorista als Estats Units”.El govern de Trump no acatarà la decisió i acudirà al Tribunal Suprem, tal com ja ha anunciat el president al seu compte de Twitter: “Ens veiem als tribunals”, ha apuntat. “La seguretat de la nostra nació està en joc”, ha reblat.