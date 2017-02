Un veterà company em va dir l'any 2002, al congrés del Campo de las Naciones de Madrid de l'any 2002 en què José María Aznar va obrir la cursa successòria, que aquell partit era ja "en El Corte Inglés de la política" després de passar-les de tots colors des que el van fundar el 1977 un grup de "neofranquistes entusiasmats". Ja no hi faltava de res i tot era clàssic, previsible, amb el punt de luxe just i castís, molt castís. Després d'uns mesos de malviure, primer per la por a pagar a les urnes la factura de la crisi i la corrupció i després per la incapacitat de formar govern, els populars obren avui a Madrid un congrés triomfant. Mariano Rajoy no té previst anunciar cap pas enrere i les incògnites són poc rellevants, com ara com es reparteixen les funcions de la secretària general María Dolores de Cospedal. Només Catalunya els pot espatllar la festa.



I si avui comença el congrés del PP, demà ho fa el de Podem en un context ben diferent. De com la dreta de sempre ha recuperat el control de la situació mentre les alternatives d'esquerres són al laberint de la divisió interna n'han escrit una crònica amb les deu claus a tenir en compte per estar al cas de tot Sara González i Pep Martí. Tots dos són a partir d'avui a Madrid. Sara González seguirà el conclave de Podem (i ha entrevistat la seva líder a Andalusia i cara visible del sector anticapitalista, Teresa Rodríguez) i Pep Martí el del PP.



Al·legats finals al judici i polítics a Palau. I si a Madrid és dia de congressos, a Barcelona l'actualitat vindrà marcada pel final del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, que ha tingut ressò internacional. La Fiscalia, comandada en el cas per Emilio Sánchez Ulled (Isaac Meler i Oriol March en fan un perfil), ha intentat demostrar que el Govern no va "desconnectar" del procés participatiu després de la prohibició del TC, i les defenses s'han escudat en les inconcrecions de l'alt tribunal. Els acusats faran avui un al·legat final i és previsible que, un cop fora de la sala, aquesta tarda tornin al discurs polític més desafiant al Palau de la Generalitat, on els rebrà Carles Puigdemont. Mas farà, de nou, una compareixença a la sala Torres García. La darrera va ser la del "pas al costat". Avui fa tot just un any i un mes.





Vist i llegit



Xavier Bosch escriu aquest divendres a l'Ara el seu doble article amb dos plantejaments interessants. D'una banda fa un dur al·legat contra la "mentida" d'alguns polítics i mitjans de Madrid contra el procés i de l'altra critica els independentistes que, per ell amb ànim inquisitorial, utilitzen el compromís polític unionista d'algunes persones per negar-los el pa i la sal convertint Twitter "en un pou de malfiança".





El passadís



Miquel Sellarès, que va ser membre destacat de l'Assemblea de Catalunya, fundador de CDC i de l'ANC, director general de Seguretat Ciutadana i secretari de Comunicació, està escrivint un llibre. La seva implicació amb el procés (ha fet centenars de xerrades pel territori en els darrers anys) és inqüestionable, però també ha estat crític amb les actuacions d'alguns dirigents de l'entorn d'Artur Mas com ara Francesc Homs. Sellarès, que en els darrers anys s'ha atansat a ERC, només el publicarà si el procés no acaba bé. Si tot surt com desitja, opina que més valdrà passar pàgina i celebrar-ho de valent.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1929 s'estrenava la lliga espanyola de futbol. Aquella primera edició la va guanyar el Barça i el títol es va decidir a l'última jornada, guanyant per 2-1 el Reial Unió Club d'Irun i deixant el Reial Madrid amb la mel als llavis. No ha estat l'únic cop que el Barça ha guanyat el títol en l'última jornada, com podeu comprovar en aquest vídeo històric del club. Ha estat en nou ocasions. El Reial Madrid ha guanyat el campionat 32 vegades i el Barça, després de la seva revifada dels 90 amb Johan Cruyff, s'hi ha acostat i té en l'actualitat 24 campionats. Els segueix l'Atlètic de Madrid amb 10.





L'aniversari



Un 10 de febrer de l'any 1920 naixia a Figueres el pedagog i polític Josep Pallach, que va morir d'un infart sobtat el 1977 en la plenitud de la seva carrera. D'orígens humils va ser militant del Bloc Obrer i Camperol i del POUM en la Segona República. Durant el franquisme patí l'exili i es va afiliar al Moviment Socialista de Catalunya. Després de tenir un paper molt actiu en el final de la dictadura i els inicis de la transició va ser escollit secretari general del PSC Reagrupament, el més moderat i catalanista dels tres partits que s'acabarien fusionant en l'actual PSC el 1978.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



