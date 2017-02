La policia ha detingut aquest dijous el lladre que va robar diverses joies als premis Goya. Segons avança la Cadena SER és un treballador d'una empresa d'Il·luminació contractada per l'organització. L'home ha confessat els fets i ha tornat els objectes sostrets per valor de 30.000 euros als cossos de seguretat, d'acord amb el mitjà citat.Els objectes que es va robar -entre els quals hi havia un anell, unes arracades i uns bessons- es trobaven a una habitació de l'Hotel Auditórium de Madrid. En aquesta habitació s'hi guardava a més roba i complements utilitzats durant la gala. De fet, les càmeres de seguretat de l'establiment han estat claus per aclarir el robatori.Les joies estaven dipositades dins d'unes caixes a les dependències corresponents al departament de vestuari i suposadament no es guardaven sota especials mesures de seguretat ni dins de caixes fortes.

