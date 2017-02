Madrid sempre guanya. I quan el Ministre de Foment parla d'inversions en Corredor Mediterrani por estar parlant del túnel Atocha-Chamartin — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

Se que és difícil de creer que un Atocha-Chamartin se pague con fondos del Corredor Mediterráneo pero aquí está la prueba. pic.twitter.com/EILBm9yRJ0 — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

Este mapa mostra que el tram Algeciras-Madrid és doble, por rebre fons tant del Corredor Mediterrani (verd) com de l'Atlàntic-Central (groc) pic.twitter.com/CEWM7YEWoS — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

El secretari d'Habitatge i Obres Públiques del País Valencià, Josep Vicent Boira, denuncia que el govern espanyol està pagant les obres d'un túnel de l'AVE entre Atocha i Chamartín, a Madrid, amb fons destinats a finançar el Corredor Mediterrani. En una cadena de tuits al seu compte personal , Boira adjunta una sèrie d'imatges d'un informe que suposadament proven el desviament.Segons la denúncia del número dos de la conselleria valenciana d'Obres Públiques, el govern espanyol aprofitaria que el tram ferroviari entre Algeciras i Madrid és doble -en els projectes consta com a part del corredor central però també com a eix del Mediterrani- per finançar les obres d'aquesta línia amb fons que teòricament s'haurien d'invertir en el corredor que uneix Catalunya, el País Valencià i Almeria amb Europa per la costa. En total, hi hauria destinat 935 milions d'euros.

