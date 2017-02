Els cinc regidors de CxC, amb Escolà al mig, aquest dimarts. Foto: NacióSabadell

La crisi política a l’Ajuntament de Cerdanyola ha obert un escenari d’incerteses, després que el govern s’hagi quedat en una situació de minoria. La sortida dels quatre regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha deixat l’executiu local amb els únics cinc regidors de Compromís per Cerdanyola (CxC), això ha tensat la situació. Els republicans justifiquen la marxa per la voluntat manifesta de l’alcalde, Carles Escolà, de no voler abordar de manera intencionada les males praxis dutes a terme quan ICV-EUiA ostentava l’alcaldia al municipi.ERC, ara ja a l’oposició, apunta que en aquest primer tram de mandat s’ha topat amb “greus problemes” amb l’actitud de l’alcalde, que considera que ha actuat sistemàticament per “ocultar les irregularitats que es van fer entre els anys 2003 i 2010". En gran part d’aquella etapa, ICV-EUiA liderava el govern local de la mà de l’exalcalde Toni Morral, que va tenir com a companys de viatge CiU i ERC. El 2009, però, una moció de censura va canviar el color de l’Ajuntament, i va retornar el govern al PSC.Va ser en l'etapa ecosocialista quan l’Ajuntament de Cerdanyola va voler tirar endavant un programa ambiciós que, d’acord amb la situació que vivia el mercat immobiliari, podia tenir bons resultats per a la ciutat. Es tractava de crear i vendre places d’aparcament a l’engròs, però malauradament el projecte no va arrelar.Amb tot, es van construir tres aparcaments soterrats i es va crear l’empresa Cerdanyola Aparca, en què el 50% es trobava en mans de Cerdanyola Promocions, que és municipal, i l’altre 50% en mans del privat local Toro Construcciones . El projecte no donava els resultats esperats, motiu pel qual l’Ajuntament va injectar diners “de manera indeguda” al constructor, segons ERC, per compensar les pèrdues.Per tot plegat, la secretària de l’Ajuntament va emetre un informe en què s’apuntaven aquestes irregularitats, i que tot i que ERC va voler traslladar a la justícia perquè s’analitzés, asseguren que Escolà s’hi va oposar. L'alcalde va anar més enllà, i va encarregar informes addicionals en considerar que el contingut del primer informe era partidista i no responia als interessos de la ciutat.ERC assegura que es tracta d’una mala praxis reiterada de l’anterior govern d’ICV-EUiA, motiu pel qual apunta que Escolà vol protegir aquella formació per interessos futur. Fonts del partit han vinculat, en declaracions a, que la decisió de l’alcalde respon a la voluntat de la CUP (CxC en forma part) de treballar per una candidatura unitària amb l’entorn ecosocialista d’ICV-EUiA, Podem i Comuns. Una possible acció contra la gestió de l’anterior govern, doncs, podria ser una pedra massa grossa en el camí.Escolà, però, nega aquestes afirmacions: “La posició com alcalde i com a govern és que discrepem del contingut de l’informe que va fer la secretària de l’Ajuntament, entenem que s’omet informació, i insinua que jo podria ser coneixedor de suposats il·lícits penals i no hauria fet res a consciència, i això és una absoluta falsedat”, assenyala en declaracions a aquest mitjà.A dia d’avui, ERC ha traslladat tota la documentació i l’informe de la secretària al Jutjat d’Instrucció número 7 de Cerdanyola del Vallès, que ha obert diligències i ja ha requerit dades a l’Ajuntament. Escolà confirma que han rebut la notificació, de manera que ja han recollit les dades i informes corresponents per lliurar-los al Jutjat.

