Alguns dels voluntaris que van participar a la Gigaenquesta Foto: J.M.O.



L'ANC ha demanat aquest dijous aportacions econòmiques als ciutadans per "minimitzar" l'impacte de l 'embargament de 246.559 euros per la multa imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) arran de la realització de la gigaenquesta que es va fer abans del 9-N.En un comunicat, l'entitat ha destacat que "la millor manera de minimitzar l'embargament i reforçar a l'ANC" és fent-se soci o fent aportacions econòmiques, i adjunta un número de compte."Tots els recursos recaptats aniran directament a fer més gran la campanya per guanyar el 'sí' a la independència", assegura l'entitat, que també afegeix que l'Estat no podrà aturar la tasca de les entitats sobiranistes ni amb sancions ni inhabilitacions.

