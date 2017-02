El logotip del PP a la façana de la seu dels populars al carrer Gènova de Madrid Foto: Europa Press

L'ocell que corona el logotip del PP no és una gavina, sinó un xatrac. La formació popular vol deixar-ne constància per escrit i modificarà els estatuts del partit per incorporar aquesta puntualització. Els dirigents populars aprofitaran el congrés que celebren aquest cap de setmana a Madrid per tancar aquest debat, que s'ha reobert durant les últimes setmanes.La iniciativa de modificar els estatuts per incorporar aquest aclariment va néixer del dissenyador que va crear el logotip, el regidor del PP a Madrid Fernando Martínez-Vidal. Un mes enrere va anunciar la presentació d'una esmena perquè una de les comissions del congrés estudiés la possibilitat d'incorporar l'apreciació als documents fundacionals. Finalment, el partit ha confirmat que farà el pas.Martínez-Vidal esgrimia que ell va dissenyar el logotip pensant en un xatrac i no en una gavina. "Per molts la gavina és com un voltor del mar", denunciava el publicista, que creu que s'associa aquestes aus "a furgar a la brossa i a menjar carronya". En canvi, per a ell el xatrac representa "un ocell que vola alt perquè és noble". Martínez-Vidal reconeix que en l'imaginari popular ha calat la idea que l'au és una gavina, però espera que el retoc als estatuts ajudi a canviar aquesta percepció.

