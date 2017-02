El ple del Parlament, aquest dijous. Foto: Europa Press

Junts pel Sí i la CUP han tombat una moció del PP que instava el Govern a participar en la negociació del nou model de finançament en espais com la comissió d’experts derivada de la Conferència de Presidents Autonòmics. La resta de grups parlamentaris hi han votat a favor, però no ha estat suficient perquè s’aprovi la moció.El text presentat també instava l’executiu català a plantejar al govern espanyol que, de manera simultània a la comissió d’experts, obri espais bilaterals entre governs de negociació. També s’ha rebutjat un altre punt de la moció que instava a elaborar una avaluació dels recursos que ha proporcionat per a Catalunya l’actual model de finançament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)