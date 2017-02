Aretha Flanklin ha anunciat que planeja retirar-se de les gires després de llançar un nou disc el pròxim mes de setembre. "Em retiro aquest any", ha dit a la televisió de Detroit WDIV, afiliada a la cadena NBC.La cantant de 74 anys ha afegit que "seguirà gravant", però aquest serà el seu "últim any" per als concerts. Això sí, la "reina del soul" avança que tornarà per cantar en alguns esdeveniments puntuals.El nou disc d'Aretha Franklin, que va començar la seva carrera a final dels anys cinquanta del segle passat i ha guanyat 18 Premis Grammy, estarà integrat per temes inèdits i comptarà amb Stevie Wonder com a productor.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)