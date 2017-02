El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled, en compareixença al Parlament de Catalunya el juliol passat Foto: ACN

Irònic i meticulós. Són els principals trets característics del fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled (Lleida, 1965) que s'està encarregant del judici al 9-N. La Fiscalia General de l'Estat el va designar com a representant del ministeri públic en aquest històric judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) malgrat que precisament ell va ser el fiscal que -estant de guàrdia- va informar contra la petició d'UPyD i Plataforma per Catalunya d'ordenar als Mossos que retiressin les urnes del procés participatiu. Ara és qui colla els testimonis.Coses de l'ofici, Sánchez Ulled ha passat de "defensar" el 9-N a haver d'acusar-ne els polítics que el van organitzar: l'ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Al llarg de les quatre sessions que porta el judici, el fiscal ha estat perseverant en la seva recerca d'activitats preparatòries del Govern posteriors a la providència de 4 de novembre del Tribunal Constitucional (TC) que ordenava suspendre el procés participatiu. Trobar-los significaria provar els delictes de desobediència i prevaricació, pels quals aquest dijous ha tornat a demanar una dècada d'inhabilitació per a Mas i nou anys per a Ortega i Rigau El fiscal anticorrupció ha estat dur en els seus interrogatoris dels testimonis. Especialment amb aquells citats per les defenses. Sánchez Ulled els guia amb preguntes aparentment evidents per acabar posant-los de peus a la galleda. O acorralar-los en un punt amb poca sortida. "Al CTTI no se li va donar la instrucció d'eliminar la web [del 9-N] després de la suspensió?", va demanar diverses vegades a l'ex-director de l'ens Jordi Escalé fins que aquest va admetre: "Es podria haver demanat a Akamai [una empresa de servidors d'internet] i en hores hauria estat eliminada". "En hores caput?", va repreguntar el fiscal, conscient que havia aconseguit una fita en la seva acusació.També va fer titubejar el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, en preguntar-li per l'existència d'uns correus electrònics enviats per les delegacions territorials del Govern als ajuntaments perquè proposessin espais per al procés participatiu. "Jo no el vaig rebre", o "no li puc concretar", són algunes respostes que Buch va aconseguir articular quan Sánchez Ulled li insistia: "I algun alcalde no li va parlar d'aquests correus?". I en un moment concret de l'interrogatori, quan el president de l'ACM es disposava a detallar el funcionament de l'ens, ell el va tallar: "Conec bé el funcionament de l'ACM". Ell és el fiscal que va investigar durant deu mesos un cas de males pràctiques en aquesta entitat i entre línies li va fer saber al seu actual president.Sánchez Ulled no s'estalvia sarcasmes. "Algun d'aquests penalistes està en aquesta sala?", li demanava a Carles Viver Pi-Sunyer, que va ser president del Consell Nacional per a la Transició Nacional (CATN), quan aquest afirmava no recordar el nom dels experts que van aconsellar no aturar el 9-N i descartaven que tingués conseqüències penals. Potser el fiscal tenia en ment que l'advocat de Mas, Xavier Melero, ha estat professor de dret penal en diverses universitats. I tampoc va evitar la ironia quan el senador del PDECat, Francesc Homs, li va dir que no havia tingut "coratge" de preguntar-li . Més innocent ha estat aquest dijous fent que a Bàrbara Sala, voluntària del 9-N citada com a testimoni, se li escapés el riure enmig de tanta tensió posant per exemple una taula de votació que anés dels cognoms "Mas i Gavarró" a "Sánchez Ulled".El gran dia del fiscal en aquest judici arriba aquest divendres. Sánchez Ulled haurà d'exprimir la seva retòrica en el moment de fer l'al·legat final de la seva acusació davant del tribunal presidit per Jesús María Barrientos. El seu currículum permet preveure un discurs difícil de rebatre per les defenses de Mas, Ortega i Rigau. Juntament amb Fernando Bermejo Monje, ha portat el cas Palau . Va aconseguir una condemna en el cas Hisenda que implicava empresaris, entre ells Josep Lluís Núñez, i inspectors de l'Agència Tributària. Aquest mateix gener va demanar un total de 71 anys i mig de presó per a vuit narcotraficants vinculats al cas Macedònia.A més a més, diversos partits van situar Sánchez Ulled entre els favorits per encapçalar l'Oficina Antifrau de Catalunya després de l' escàndol de les converses entre l'ex-ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso. Què el va situar en les travesses? Potser haver estat fiscal anticorrupció des del 2005. O bé perquè el juliol passat es va mostrar contundent contra aquesta problemàtica en una compareixença al Parlament de Catalunya, on va afirmar que els polítics investigats han de dimitir. Sigui com sigui, demà haurà de donar el seu do de pit.

