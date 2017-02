El concurs de cultura general Saber y Ganar, coproduït per TVE Catalunya i Produccions Quart, arriba al vintè aniversari el divendres 17 de febrer i es consolida com el programa d'aquest àmbit més veterà de la televisió.Les xifres d'aquest espai, que s'emet de dilluns a diumenge a l'hora de la sobretaula a La 2, són de rècord. 3.000 hores d'emissió, 5.000 programes, 2.269 concursants i 360.000 preguntes formulades. També ha donat 6.600.000 euros en premis. Per celebrar l'efemèride, els responsables del programa han organitzat una programació especial que inclou per primera vegada part d'una emissió en directe.La programació especial començarà el divendres 10 de febrer amb un recorregut per la història del programa, amb imatges de Jordi Hurtado en el primer dia d'emissió. Els especials continuaran del 13 al 16 de febrer amb la participació d'alguns dels millors concursants que han passat pel plató. El 17 de febrer, dia del vintè aniversari, Saber y Ganar emetrà per primer cop en la seva història part del programa en directe, amb una edició especial dedicada als tres concursants que van arribar als 200 programes.

