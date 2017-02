Una farmacèutica ordena medicaments Foto: Adrià Costa

Els antiinflamatoris com l'ibuprofèn provoquen una mitja de 100 infarts, ictus o arrítimes l'any. Segons un informe fet públic aquest dijous pel Centre de Farmacovigilància de Catalunya (CFC), aquest tipus de fàrmacs generen efectes secundaris relacionats amb la salut cardiovascular que poden ser molt contraproduents. El document també assenyala altres conseqüències no desitjades que tenen alguns dels medicaments de consum comú.El centre, creat als anys 80, es dedica a vigilar els efectes secundaris dels fàrmacs que es poden trobar a les farmàcies de Catalunya. Des que es va posar en marxa, el CFC ha comptabilitzat més de 50.000 incidències. En l'informe, els responsables de la institució les han analitzat i ordenat perquè els pacients siguin conscients de l'impacte que pot tenir per a la salut l'ús inadequat de determinats medicaments.Els experts també han detectat que entre 1.800 i 2.400 dels casos de diabetis diagnosticats a Catalunya han estat causats per les estatines que es prenen les persones amb colestarol alt. Els protectors gàstrics són un altre dels medicaments amb què s'ha de vigilar: el CFC calcula que provoquen cada any unes 1.000 fractures de fèmur.Les dades del centre volen posar de relleu la necessitat de fer un ús responsable dels fàrmacs perquè la meitat dels que ens prenem es podrien evitar. Ara bé, els experts que han elaborat l'informe també reconeixen que assumir els riscos de prendre un determinat medicament és el més aconsellable en la majoria de casos, perquè el benefici que se n'obté és molt més gran que els que caldria assumir si finalment el pacient no se'l subministra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)