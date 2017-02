Francisco Marhuenda, en una imatge d'arxiu Foto: Wikipedia

El Tribunal Suprem ha condemnat el diari La Razón, el seu director, Francisco Marhuenda, i el periodista Jesús Maria Zuloaga ha pagar una indemnització de 30.000 euros a l'ex-cap de la policia espanyola a Catalunya, el comissari Narciso Ortega, per haver vulnerat el seu dret a l'honor. L'alt tribunal ratifica la sentència de l'Audiència de Barcelona, que ja havia condemnat la capçalera per aquesta falta, segons informa eldiario.es. En una informació publicada el 2013 i firmada per Zuloaga , el diari insinuava que Ortega havia arxivat un expedient sancionador a l'agència de detectius Mètodo 3 després de reunir-se amb el seu director, Francisco Marco. El text inferia que el comissari havia comès un delicte de prevaricació, tot i que no ho arribava a afirmar amb rotunditat.El tribunal ha considerat provat que la informació estableix una connexió "radicalment falsa" a l'atribuir l'arxivament de l'expedient a l'ex-cap de la policia espanyola a Catalunya, que era el protagonista de la fotografia que il·lustrava la peça. "S'imputa a Ortega un comportament prevaricador per mitjà d'insinuacions i inexactituds", asseguren els magistrats en la seva sentència.El Suprem condemna Zuloaga, el director del diari i l'empresa editora a indemnitzar Ortega, perquè considera que l'ex-alt càrrec policial es va veure "severament perjudicat" per la publicació d'aquesta informació falsa. En el seu recurs, La Razón també al·legava que la quanitat a pagar era desproporcionada, però els jutges creuen que és adequada "a la difusió del mitjà i al benefici obtingut".

