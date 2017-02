Antoni Castellà i Oriol Junqueras, al Parlament. Foto: ACN

Targetó de l'acte de dissabte.

Esquerra Republicana i Demòcrates de Catalunya celebraran el proper dissabte un acte conjunt sobre la república. A l'esdeveniment participaran, entre altres, el líder dels republicans i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i el portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà. L'acte ha estat organitzat i convocat pels dos partits, i no està prevista la intervenció de cap membre del PDECat, soci electoral de Demòcrates i aliat seu quan encara no s'havien escindit d'Unió i compartien CiU i ja com a partit sobirà en la coalició Democràcia i Llibertat en les eleccions espanyoles del desembre de 2015Tanmateix, aquest no és el primer cop que ERC i Demòcrates s'apropen i deixen al marge el PDECat, la relació dels quals amb els democristians sobiranistes s'ha anat deteriorant progressivament . El desembre, Demòcrates va posar en marxa la campanya pel sí al referèndum amb el suport –i presència a l'acte de presentació- d'ERC, la CUP, Reagrupament i Solidaritat Catalana per la Independència, deixant el PDECAT com a única formació absent. Igualment, ERC i Demòcrates ja van organitzar conjuntament el juliol un acte per demanar "justícia" per a les víctimes del franquisme

