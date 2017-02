María Dolores de Cospedal ha presentat el seu informe de gestió en el XVIII congrés que aquesta tarda ha començat a Madrid. Ho ha fet enmig d’un clima de satisfacció i relaxament, quan la formació ha recuperat el govern en plenitud després de dos processos electorals incerts. Però el congrés s’ha iniciat el mateix dia de la primera sentència judicial de presó de la trama Gürtel, i a pocs dies –el proper dilluns- que l’ex–ministra Ana Mato hagi d’anat a declarar al tribunal per una branca de la trama, el cas Fitur.Cospedal s’ha referit a la corrupció i ha fet autocrítica, admetent que el partit “ha estat lent contra la corrupció” i que en alguns casos va actuar amb pocs reflexos davant dels casos de corrupció que l’han afectat. “Vam admetre errors i hem demanat perdó a la societat espanyola”, ha exclamat. Però de seguida ha proclamat que “tenim dret a la presumpció d’innocència”.El PP se sent alleugerit després d’un any difícil pel partit de la dreta espanyola, i això es palpa a cada instant d’aquest congrés. Cospedal ha fet un elogi entusiasta del lideratge de Mariano Rajoy en aquest temps, subratllant que ha aconseguit guanyar per dues vegades les eleccions generals i dient-li: “Sempre has tingut raó”. Cospedal ha exterioritzat d’aquesta manera un bon clima amb Rajoy, i tot indica, tret de sorpresa majúscula, que la política castellana ja té al sarró continuar a la secretaria general.Cospedal ha afirmat referint-se a la unitat que avui pot mostrar el partit: “Això ens converteix en un cas únic a Espanya”. La comparació amb els problemes que afecten altres partits, especialment Podem, ha estat un dels elements repetits durant la intervenció de la número dos de Mariano Rajoy. Això serà continu en aquest congrés. Unitat, unitat, unitat, amb referències implícites o explícites al congrés que se celebra a Vista Alegre La número dos del partit ha tingut paraules de record pels seus companys del PP que ja no hi són, i n'ha esmentat molts. En un moment donat, ha dit, emocionada: "A mi se'm ve al cap el nom de Rita", provocant un dels aplaudiments més grans fins al moment.

