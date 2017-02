Les autoritats de París instal·laran al voltant de la Torre Eiffel un perímetre de panells de vidre de 2,5 metres d'alt i amb material antibales per reforçar la seguretat de l'emblemàtic monument, un dels més vigilats de França.El monument ja disposa d'una tanca provisional des de l'Eurocopa de futbol del 2012, però la intenció ara és convertir-la en definitiva i millorar la seva estètica. El president de la Societat d'Explotació de la Torre Eiffel, Bernard Gaudillère, va revelar aquests plans en una reunió amb l'Ajuntament, segons Le Parisien.El projecte té previst instal·lar una paret antibales que tindrà 2,5 metres d'alt i costarà al voltant de 20 milions d'euros. Les autoritats preveuen també reorganitzar tota la circulació de la zona, de tal forma que pugui reforçar-se el perímetre de seguretat en col·laboració amb la Policia.El regidor Jean-François Martins ha defensat la iniciativa en honor de la "seguretat", però també ha insistit que el projecte que està sobre la taula "permetrà restablir el vincle entre la plaça del monument i els jardins" del voltant.La Torre Eiffel rep cada any uns set milions de turistes, per la qual cosa és considerat un lloc sensible. França es troba sota estat d'emergència des de la cadena d'atemptats que va sacsejar París el 13 de novembre del 2015 i en la qual van perdre la vida 130 persones.

