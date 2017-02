La policia espanyol ha aportat al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata un nou pendrive amb informació relativa a la investigació sobre la família de l’ex-president de la Generalitat, Jordi Pujol, que un agent va localitzar fa uns dies “ordenant els diversos calaixos i armaris del seu despatx”.Segons es desprèn de l’acta de compareixença de l’agent, al qual ha tingut accés Europa Press, un funcionari ha entregat al jutge el dispositiu de la marca Toshiba, de 8GB de capacitat, manifestant que conté dades que “sembla” que han estat utilitzades per la Brigada Central de Blanqueig i Anticorrupció de la Policia, adscrita a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF).“Fa uns dies, l’Inspector en Cap de la Secció Primera de Blanqueig d’aquesta Brigada es va presentar al despatx del compareixent i li va dir uqe ordenant els diversos calaixos i armaris del seu despatx, va trobar el pendrive que ara és objecte d’entrega”, agrega l’acta. El magistrat ha situat el proper 14 de febrer com a dia per bolcar-ne el contingut amb la presència de les parts.Aquesta informació apareix l’endemà mateix que el jutge de la Mata cités com a testimonis per aquesta causa Eugenio Pino, ex-director adjunt operatiu (DAO) de la policia fins a la seva jubilació el juny del 2016, i el comissari Marcelino Martín Blas-Aranda perquè esclareixin l’origen d’uns documents aportats a la causa sobre el patrimoni de la família Pujol.

