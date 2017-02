El delegat de l'Estat espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hagi "insultat" la democràcia espanyola perquè "està més sana que mai i és un referent europeu de diàleg, moderació i creació d'ocupació". El delegat assegura que el discurs de Puigdemont davant del Parlament en el qual va afirmar que la democràcia espanyola ha "emmalaltit" no és digne" del seu càrrec com a cap del Govern i li ha demanat "baixar dels faristols, abandonar les arengues i el rumb de col·lisió" i asseure's a negociar.Millo, que ha preferit no entrar a valorar les sessions del judici del 9-N (tampoc, l'acarament entre Homs i el fiscal) ha instat Puigdemont a anar "a Alemanya i a Itàlia", en referència als casos de Baviera i el Vèneto, per comprovar com "la democràcia no és promoure la desobediència sinó respectar la legalitat".El delegat del govern espanyol assegura "entendre" que el Govern "estigui alterat" pel judici del 9-N, però demana a Puigdemont "fer un esforç de serenor" per "recuperar el seny i el diàleg". En referència a l'aposta pel referèndum, el delegat de l'Estat ha afirmat que la "democràcia no és promoure la desobediència sinó respectar la realitat".En referència al judici del 9-N, Millo ha mantingut la mateixa tònica de tota la setmana. No n'ha entrat a valorar res de les sessions i s'ha limitat a demanar "respecte per a la justícia i el poder judicial"."De la mateixa manera que no és habitual que els jutges valorin la política, al revés tampoc ha de passar", ha puntualitzat. Enric Millo ha insistit que, "en un estat de dret i democràcia" com és Espanya, ningú ha de "dubtar de la imparcialitat de les sentències i els processos, agradin o no".El delegat de l'Estat a Catalunya ha estat aquest dijous a Girona, on s'ha reunit amb els directors dels diferents serveis que l'administració espanyola té al territori. Després, ha mantingut una trobada amb els subdelegats de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. Unes reunions, aquestes últimes, que vol estendre arreu del territori.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)