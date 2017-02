Un dels ossos trobats les darreres setmanes a la platja de la Pineda , a Vila-seca (el Tarragonès), és el fèmur d'una dona. Així ho ha confirmat el conseller d'Interior, Jordi Jané, aquest dijous, en el marc d'una visita al CAT122 de Reus per presentar el Cos Consular que atendrà trucades d'emergència en 50 idiomes a partir de dilluns.Jané també ha confirmat que s'estan analitzant més restes òssies que han anat apareixent en aquesta platja. La gran majoria són d'origen animal -en concret, 31- i n'hi ha tres que encara no s'han pogut esclarir. "No es pot assegurar que tinguin un origen humà, però no es pot descartar", ha declarat el conseller. Un antropòleg avalua aquestes restes des del mes de gener.Des de Mossos d'Esquadra es resta a l'espera de l'informe que afinarà en la datació i origen d'aquestes restes òssies, que ara ja sobrepassen la quarantena, una xifra que ha anat creixent amb els darrers temporals.

