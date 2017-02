"Ho sentim però el contingut que desitja no està disponible". Aquest missatge, o semblants, que encara apareixen quan els europeus que tenen una subscripció a una plataforma de continguts digitals, com ara Netflix o Spotify, aviat serà història. La UE ha aconseguit un acord per gaudir dels continguts digitals per subscripció quan la gent es traslladi per Europa.Aquesta setmana, el Parlament i el Consell Europeu han arribat a un acord sobre la proposta de la Comissió per garantir la portabilitat transfronterera dels serveis de continguts digitals a la UE. Això permetrà que a partir del 2018, els ciutadans que estiguin subscrits a serveis de música, videojocs, pel·lícules o programes de televisió online puguin accedir igualment al seu contingut en un altre país de la UE.Les noves normes de portabilitat responen a la manera com els europeus gaudeixen del contingut cultural i d'entreteniment. El 2016, un 64% dels ciutadans van fer servir Internet per descarregar-se jocs, imatges, pel·lícules o música i cada vegada ho fan més a través de dispositius mòbils. Amb aquest acord, la Unió Europea elimina una altra frontera i avança cap a la construcció del Mercat únic digital.El vicepresident Andrus Ansip es mostra satisfet per aquest assoliment i recorda que "ara cal que s'arribi a nous acords per modernitzar les normes de drets d'autor i assegurar l'accés transfronterer a més contingut cultural. Totes les plataformes que ofereixin continguts de pagament hauran de seguir aquestes noves normes europees. Pel que fa als gratuïts, com per exemple els que ofereixen les ràdios o televisions públiques, els seus proveïdors podran escollir si oferir o no els seus continguts quan els subscriptors es trobin en un altre país.D'altra banda, també cal tenir en compte que a partir del 15 de juny d'enguany, data de la fi del roaming a la UE , serà més probable accedir als continguts digitals quan es viatgi.

